الرئيس السيسي لسلطان عُمان: أمن السلطنة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس تضامن مصر ودعمها الكامل لسلطنة عُمان الشقيقة، مشددًا على أن أمن واستقرار السلطنة، وسائر الدول العربية، يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي، مثمنًا في هذا السياق الدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان، ومستعرضًا الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الهدف ذاته.

كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتجنب التصعيد، والعمل على تسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل السلمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السلطان هيثم بن طارق أعرب عن تقديره للموقف المصري الثابت والداعم لسلطنة عُمان، فضلًا عن الجهود المصرية الحثيثة لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالسبل السلمية.

كما أشاد سلطان عُمان بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيزها.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان خلال الاتصال على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وسلطنة عُمان بشأن مختلف الملفات، بما في ذلك سبل استعادة واستدامة الاستقرار الإقليمي.