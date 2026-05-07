قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: «اجتمعت مع المرشد مجتبى خامنئي مؤخرًا لمدة ساعتين ونصف الساعة، في أجواء قائمة على الثقة والحوار المباشر».

وأضاف: «نتعرض لضغوط خارجية تستهدف زيادة الضغط الاقتصادي، وزعزعة الاستقرار الداخلي، وإضعاف التماسك الوطني».

وتابع: «هدف العدو من هذه الضغوط هو خلق حالة من السخط العام، ودفع الناس للنزول إلى الشوارع، وإضعاف بنية الحكم»، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشار بزشكيان إلى أن «المسؤولين الأمريكيين يتحدثون علنًا عن تشديد الضغط الاقتصادي على شعبنا بهدف خلق حالة من السخط»، مؤكدًا أنه «رغم وجود انتقادات وشكاوى، فإن الأولوية الآن هي منع الانقسام الداخلي».

وقال إن العدو استهدف، من خلال الحرب، مراكز الشرطة والمنشآت الاقتصادية، تمهيدًا لإثارة الفوضى الداخلية وانهيار البلاد.

وأضاف أن الوحدة والانسجام بين أبناء الشعب الإيراني أمران بالغا الأهمية لتجاوز المرحلة الحالية.

وأكد أن وجود رؤى وأفكار مختلفة أمر طبيعي، لكن جميع الإيرانيين يسعون إلى عزة بلادهم وخيرها.