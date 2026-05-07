الخارجية الأمريكية: بحث جهود السلام في الشرق الأوسط خلال محادثات روبيو بالفاتيكان

ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال محادثات دارت في الفاتيكان، اليوم الخميس، "الجهود المبذولة من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

وهدفت المحادثات، إلى تخفيف حدة التوتر التي أعقبت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للبابا ليو الرابع عشر.

واجتمع روبيو مع البابا ليو الرابع عشر، ثم مع وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، خلال زيارة استمرت لمدة ساعتين ونصف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، إن روبيو والبابا تباحثا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، "إلى جانب قضايا ذات اهتمام مشترك في نصف الكرة الغربي.

وأكد الاجتماع، متانة العلاقة بين الولايات المتحدة والكرسي الرسولي، والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والكرامة الإنسانية".