شبكة سودانية: ارتفاع قتلى الكوادر الطبية إلى 235

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، ارتفاع قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب مختبرات طبية؛ إثر قصف بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع على مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي اليوم: "ارتفع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235، عقب مقتل طبيب مختبرات الطبية، الذي قتل صباح أمس الثلاثاء إثر قصف متعمد بطائرة مسيّرة تابعة للدعم السريع استهدفت مرافق مدنية بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض في استمرار للهجمات التي تطال المناطق المدنية دون تمييز، وتفاقم من معاناة المواطنين".

وأشارت الشبكة، إلى أن الكوادر الطبية تعد من أكثر الفئات تضررا من هذه الحرب حيث أُصيب 511 من العاملين في القطاع الصحي فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال، 20 منهم في سجون الفاشر بينهم أربع طبيبات فيما يقبع 64 بسجون نيالا في انتهاكات متواصلة تعكس حجم المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الصحي أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وأكدت الشبكة أن استهداف الكوادر الطبية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية، ويقوض بشكل مباشر قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجات المدنيين، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة لوقف استهداف المدنيين والكوادر الطبية وضمان حمايتهم .

وطالبت الشبكة منظمة الصحة العالمية والمنظمات العاملة في المجال للضغط لإطلاق سراح الأطباء القابعين في سجون الفاشر ونيالا منذ شهور في ظل أوضاع إنسانية بالغة السوء وانتشار للوبائيات وأمراض الجوع.

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور بشكل شبه كامل .

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.