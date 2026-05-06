ترامب: إذا لم توافق إيران على الاتفاق سيبدأ قصف من مستوى أعلى وأكثر كثافة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه "إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف على مستوى أعلى وأكثر كثافة بكثير"، في إشارة لاتفاق وقف النار.

وأوضح ترامب، خلال منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أنه "بافتراض أن إيران وافقت على تقديم ما تم الاتفاق عليه - وهو، ربما، افتراض كبير - فإن ما يُعرف بالفعل بالغضب الملحمي سينتهي، وسيسمح الحصار الفعّال للغاية بأن يكون مضيق هرمز مفتوحًا للجميع، بما في ذلك إيران".

وأضاف: "وإذا لم يوافقوا، فستبدأ عمليات القصف، وستكون—للأسف—بمستوى وشدة أعلى بكثير مما كانت عليه سابقًا".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى "تقدم كبير" نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء: "اتفقنا على أنه في حين سيظل الحصار ساريا ونافذا بالكامل، سيُعلق مشروع الحرية لفترة وجيزة لمعرفة ما ‌إذا كان بالإمكان إبرام الاتفاق وتوقيعه".

ولم يصدر بعد أي رد فعل من طهران، إذ جاءت تصريحاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت إيران.

وقبل ساعات فقط، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يطلع صحفيين على جهود مرافقة ناقلات النفط العالقة عبر المضيق.