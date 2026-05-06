بعثة الزمالك تصل إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية الجزائر، في رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات، استعدادًا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد 5 يوليو 1962 في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد السفير عبد اللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر في المطار لاستقبال بعثة الزمالك فور وصولها لتسهيل إجراءات دخول الفريق.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.