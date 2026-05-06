حقق فيلم "برشامة" أمس 710 آلاف جنيه بما يوازي 4 آلاف و507 تذاكر، ليصل إجمالي ما حققه بعد 7 أسابيع عرض 197 مليونا و981 ألف جنيه، بما يوازي مليون و420 ألف تذكرة.

ويحتل الفيلم المركز الثانى فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، بعد أن تخطى الرقم المسجل باسم فيلم "سيكو سيكو" الذى توقفت إيراداته وقت عرضه فى نفس الموسم من العام الماضى عند 185 مليونًا و215 ألف جنيه بعد 10 أسابيع عرض، فيما يحتل المركز الأول فى القائمة فيلم "ولاد رزق – القاضية" بفارق كبير، حيث حقق عند عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، حوالى 260 مليون جنيه، خلال 13 أسبوع عرض.

فيلم "برشامة" من تأليف أحمد الزغبى وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب الذى شارك أيضًا فى الكتابة، وبطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، مصطفى غريب، فاتن سعيد، عارفة عبدالرسول، فدوى عابد وكمال أبورية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى ساخر داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة لطلاب نظام المنازل، حيث تسود حالة من الفوضى، بسبب محاولات الغش، وتدخلات غير تقليدية من بعض أولياء الأمور، ما يؤدى إلى العديد من المواقف الطريفة.

في المركز الثاني، جاء فيلم "إيجي بست" محققا 164 ألف جنيه بما يوازي ألف و237 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 7 أسابيع عرض إلى 51 مليونا و421 ألف جنيه، بما يوازي 399 ألف تذكرة.

الفيلم ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد حسني، وﺇﺧﺮاﺝ مروان عبدالمنعم، ويشارك في بطولته أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، ومروان بابلو، وميشيل ميلاد، وأحمد عبدالحميد، فيما تدور أحداثه حول كواليس تأسيس "إيجي بست"، المنصة التي هزت عرش حقوق الملكية في العالم العربي، تنطلق الحكاية من زقاق حي المرج القاهري، حيث يقرر صديقان تحويل شغفهما بالشاشة الكبيرة إلى "تمرد رقمي"، متحديين قوانين الصناعة لبناء إمبراطورية قرصنة بدأت من الصفر وتجاوزت حدود التوقعات.

في المركز الثالث جاء فيلم "سفاح التجمع" محققا، 139 ألف جنيه، بما يوازي ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 6 أسايبع عرض إلى 20 مليونا و570 ألف جنيه، بما يعادل 139 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وبطولة أحمد الفيشاوي، وصابرين، وسينتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وآية سليم، ومريم الجندي، وتدور أحداثه حول قصة قاتل متسلسل يُدعى كريم، نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته، فوجد ضالته في عصيان عائلته، وبعد سنوات يقيم علاقة مع فتاة جميلة ويبدأ سلسلة جرائم قتل لعدد من النساء.

في المركز الرابع جاء فيلم "فاميلي بيزنس" محققا 27 ألف جنيه، بما يوازي 207 تذاكر، ليصل إجمالي ما حققه بعد 7 أسابيع عرض إلى 20 مليونا و683 ألف جنيه، بما يوازي 155 ألف تذكرة.

الفيلم من إخراج وائل إحسان، وبطولة محمد سعد، وغادة عادل، وهيدي كرم، ودنيا سامي، وسلوى محمد علي، وأحمد الرافعي، وتدور أحداثه حول عائلة فقيرة تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة من خلال عمليات سرقة بسيطة، لكن الأب يقرر ابتكار خطة مختلفة تقوم على حصول كل فرد من أفراد العائلة على وظيفة في منزل عائلة ثرية، مع إخفاء صلة قرابتهم ببعضهم البعض. ويواجهون باستمرار التناقض الصارخ بين عالمهم وعالم أصحاب العمل.

الفيلم الخامس والأخير كان من نصيب فيلم "إشعار بالموت" محققا أمس 939 جنيها، بما يوازي7 تذاكر، ليصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 386 ألف جنيه، بما يوازي 3 آلاف تذكرة.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، وبطولة بهاء الخطيب، وعمرو عبدالجليل، وهاجر الشرنوبي، ويارا عزمي، وعزوز عادل، ومحسن منصور، فيما تدور أحداثه حول تلقي عدد من الأشخاص تهديدات بالموت من شخص غامض مختل عقليًا، وسرعان ما تتحول هذه التهديدات إلى جرائم حقيقية بدافع الانتقام. ويتولى ضابط شرطة مهمة التحقيق لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، إلا أن مهمته تزداد صعوبة مع تداخل خيوط القضايا المرتبطة بكل ضحية.