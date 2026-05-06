رحل عن عالمنا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر عن عمر يناهز 74 عاما، الأحد الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ووصل جثمانه إلى أراضي الوطن مساء أمس الثلاثاء، حيث أدى محبو وأقارب وأصدقاء أمير الغناء من داخل وخارج الوسط الفني صلاة الجنازة عليه عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في مسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

كان أول ظهور للفنان هاني شاكر في عالم الفن في فيلم "سيد درويش" عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه دور "سيد درويش" في صغره، ثم ظهر بعد ذلك مع الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في أغنية "بالأحضان"، حيث كان من ضمن الكورال.

واكتشف الموسيقار محمد الموجي صوت هاني شاكر، وذلك عام 1972 عندما غنى له أول أغنية بعنوان "حلوة يا دنيا"، والتي قدم بها الموجي هاني شاكر للجمهور لأول مرة في حفلة أقيمت في ديسمبر 1972 بمناسبة ميلاده العشرين، وقتها ترددت أنباء قيل فيها إن هذه الأغنية، بعدما سمعها الناس في الإذاعة، اعتقدوا أنها أغنية جديدة للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

وفي عام 1973 اتجه هاني شاكر إلى السينما وشارك في فيلم "عندما يغني الحب" مع عادل إمام وصفاء أبو السعود.

وفي عام 1974 قدم مسرحية "سندريلا والمداح" وشارك في فيلم "عايشين للحب"، كما أطلق أول ألبوم غنائي له بعنوان "كدة برضو يا قمر" الذي ضم 5 أغاني، منها أغنية الموجي "حلوة يا دنيا" والأغنية التي تحمل اسم الألبوم، وهي الأغنية التي عرف الجمهور هاني شاكر من خلالها.

وفي عام 1975 اشترك هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده" الذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا، أما عام 1981 فشارك في مسلسل فوازير "الخاطبة" مع الفنانة نيللي، وكانت تجربة مختلفة.

وقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر على مدار أكثر من 50 عاما ما يقرب من 29 ألبوما، وتجاوزت عدد أغانيه أكثر من 600 أغنية خلال رحلته الفنية، ومن أشهر أغانيه: "علي الضحكاية"، "ولا كان بأمري"، "ياريتك معايا"، "حكاية كل عاشق"، "الحلم الجميل"، "قربني ليك"، "بعدك ماليش"، أما آخر ألبوم له فصدر في عام 2010 بعنوان "بعدك ماليش" وحقق الألبوم نسبة مبيعات عالية.

وتعامل الفنان الراحل مع كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي، ومنهم حسن أبو السعود، ومصطفى كامل، وخالد البكري، وصلاح الشرنوبي، وبهاء الدين محمد، ومجدي النجار.

وكان رصيد هاني شاكر في عالم التمثيل 4 أفلام هي: "هذا أحبه وهذا أريده"، و"عايشين للحب"، و"عندما يغني الحب"، و"سيد درويش"، كما شارك في مسرحيتين هما "مصر بلدنا" و"سندريلا والمداح".

وحصل الفنان هاني شاكر على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس، ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها.