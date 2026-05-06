الأربعاء 6 مايو 2026 6:19 م القاهرة
تشيلسي يغري ليفربول بـ90 مليون يورو لضم سوبوسلاي

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 6:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 6:03 م

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن عرض خيالي تقدمت به إدارة نادى تشيلسي إلى نظيرتها في ليفربول، في محاولة جريئة من "البلوز" لكسر جمود وسط ميدانها عبر استهداف نجم أنفيلد الأول فى الموسم الحالى .

وقال حساب Brainard عبر إكس: "تواصل تشيلسي مع ليفربول بشأن سوبوسلاي، وعرض عليه 90 مليون يورو بالإضافة إلى كول بالمر".

وأضاف: "أكد ليفربول أنه لن يقبل إلا بمبلغ 90 مليون يورو".

وتبلغ القيمة التسويقية لكول بالمر حوالي 130 إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

ويعاني بالمر حالياً من حالة إحباط طفيفة بسبب تغيير التكتيك تحت قيادة المدرب "روزينير"، وهناك تقارير تشير إلى اهتمام مانشستر يونايتد وريال مدريد بضمه مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، مما يجعل فكرة دخوله في صفقة تبادلية مع ليفربول أمراً يحمل الكثير من المخاطرة لتشيلسي.


