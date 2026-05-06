القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمى الرابع للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت القوات المسلحة المؤتمر العلمى الرابع للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من القوات المسلحة ووزارة الصحة وعمداء كليات الطب ورؤساء أقسام الطب الطبيعى بالجامعات المصرية وعدد من الخبراء الأجانب.

َوذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل مقدمى الخدمة الصحية بالتخصصات الطبية المختلفة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة بالعجوزة تناول التطوير والتحديث الذى شهده المركز لمواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية فى مجال الطب الطبيعى والتأهيلى لخدمة المنظومة الصحية فى مصر.

وألقى اللواء طبيب هانى ناجى مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة بالعجوزة كلمة أشار خلالها إلى أهمية المؤتمر الذى يمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية الحديثة فى علوم الطب الطبيعى والتأهيل لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصرى فى ذلك المجال.

وأشار اللواء طبيب محمـد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير إمكانيات وقدرات الأطباء من خلال تنظيم العديد من الورش والمؤتمرات الطبية لتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم فى مختلف التخصصات الطبية.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات فضلاً على إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة.