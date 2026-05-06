خالد زكي وخالد سليم يشاركان في وداع هاني شاكر

تقام الآن مراسم جنازة أمير الغناء العربي، الراحل هاني شاكر، والتي تقام بمسجد أبوشقة فى بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، حيث وصل جثمانه إلى أرض الوطن، مساء أمس، قادمًا على رحلة «مصر للطيران» من فرنسا.

وحرص على حضور جنازة الراحل هاني شاكر، الفنانين خالد زكي، وخالد سليم، والمايسترو سليم سحاب، والفنانين لبلبة، ورامي صبري، وهشام عباس، بالإضافة إلى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنانين حلمي عبدالباقي، ومي فاروق وزوجها محمد العمروسي، والإعلامي أحمد موسى، إلى جانب الفنانين ميرفت أمين، وإيهاب توفيق، وسلاف فواخرجي، والشيخ خالد الجندي.

ووصل جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، وغطى النعش بعلم مصر، بصحبة عائلته، كما حرص الشيخ خالد الجندي على الدعاء له، وتولى إمامة الصلاة عليه.

وتوفي المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، عن عمر 74 عاما، يوم الأحد الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ووصل جثمانه إلى أراضي الوطن، مساء أمس الثلاثاء.