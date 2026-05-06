الأربعاء 6 مايو 2026 3:15 م القاهرة
الاحتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل

البنك المركزي المصري

نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 2:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 2:52 م

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026 بزيادة قيمتها 178 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

