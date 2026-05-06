الهيئة العامة للاستثمار تبحث إطلاق أول دليل للوساطة المصرية في النزاعات الاستثمارية

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يبحث تطوير سياسات الاستثمار وآليات تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

اجتمع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة، بقيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة؛ تنفيذا لتوجيهات محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ببناء منظومة صنع قرار استثماري مدعومة بالبيانات السليمة والمُحدثة وتعزيز آلية تسوية المنازعات بالهيئة.

وأكد عوض أهمية البيانات والتقارير والدراسات التي أطلقها قطاع سياسات الاستثمار في بناء صورة شاملة عن بيئة الاستثمار في مصر، ما وفر لصناع القرار في كل الجهات الحكومية دعما معلوماتيا ساهم في اتخاذ قرارات انعكست بالإيجاب على واقع الاستثمار في مصر.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بمضاعفة الجهود وزيادة الإنتاج المعلوماتي للهيئة كما وكيفا، عن طريق زيادة الاعتماد على أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والربط الكفؤ مع كل الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.

ويستهدف قطاع سياسات الاستثمار إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، و12 دراسة قانونية وتشريعية خلال عام 2026، بالإضافة إلى مشاركة القطاع في رصد وإعداد 50 تقريرا دوليا، كمساهمة من الهيئة في إثراء الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار، والإعداد والتخطيط المُسبق لكل السيناريوهات الاقتصادية المحلية والدولية.

وتتضمن الدراسات المخطط إطلاقها معلومات وافية عن توجهات الاستثمار العالمية، والتغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال في مصر والخارج، وتحليلات قطاعية وجغرافية للاستثمارات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالاستثمار.

ووجه عوض بالمتابعة الدورية للمؤشرات والتقارير الاقتصادية الدولية، والتواصل المستمر والفعال مع المؤسسات الدولية لعرض صورة كاملة عن جهود التطوير المستمرة لبيئة الاستثمار المصرية، والتوسع في عرض التجارب الاستثمارية الملهمة في مصر بشتى وسائل الإعلام والتواصل، بوصفها عامل الجذب الرئيسي للاستثمارات الجديدة محليا وعالميا.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين في التوصل إلى تسويات رضائية سريعة وعادلة بين المستثمرين المصريين، وطالب العاملين بالمركز باستمرار جهودهم للحفاظ على ريادة المركز، باعتباره أكبر مركز وساطة حكومي في الشرق الأوسط، بمعدلات نجاح في تسوية النزاعات رضائيا بلغت 70%، ما ساهم في استمرار ونمو مئات الشركات في السوق المصري.

وبحث محمد عوض جهود المركز في تمصير جهود الوساطة، وإطلاق أول دليل للوساطة المصرية يناسب احتياجات السوق المصري، بدلا من الاعتماد على الأدلة الأجنبية.