استشهاد رئيس بلدية و5 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان

أسفرت موجة من الغارات الإسرائيلية على لبنان عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من الضربات ضد بنى تحتية يزعم إنها تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وذلك بعد إصدار أوامر إخلاء شملت 12 قرية في وقت سابق من اليوم نفسه، من بينها قرى لا تقع في الجنوب.

وفي إحدى الضربات، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في بلدة زلايا، ما أدى إلى استشهاد رئيس البلدية وثلاثة من أفراد عائلته، ما أُصيب ثلاثة آخرون.

وتقع البلدة في منطقة البقاع، وليس في جنوب لبنان حيث قال جيش الاحتلال إنه ينفذ عملياته.

وفي حادث منفصل، استُشهد شخصان جراء غارة إسرائيلية على قضاء النبطية في جنوب لبنان، بحسب الوكالة.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في لبنان إلى أكثر من 2702 شخص، إضافة إلى أكثر من 8311 مصابا منذ اندلاع الهجوم الإسرائيلي الحالي، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، واصل حزب الله إطلاق الطائرات بدون طيار (درونز) والصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بعد أن أعلن تنفيذ 18 هجوما من هذا النوع يوم الثلاثاء.

وأفاد جيش الاحتلال بإصابة جنديين إصابات طفيفة جراء انفجار درونز اليوم الأربعاء.