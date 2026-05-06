جدل في جزر الكناري بسبب خطط للسماح للسفينة المتأثرة بفيروس هانتا بالرسو

تسببت خطة للسماح للسفينة السياحية المتضررة من حالات الاصابة بفيروس هانتا بالإبحار إلى جزر الكناري والرسو هناك جدلا سياسيا في الأرخبيل الأسباني.

وأعرب رئيس جزر الكناري فيرناندو كلافيجو اليوم الأربعاء عن غضبه إزاء مقترح الحكومة الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية بالسماح للسفينة بالتوقف في الجزر.

وقال إن هناك "افتقارا للشفافية" ودعا لعقد "اجتماع عاجل" مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقال في حوار مع شبكة "ار تي في إي"، "لم نتلق حتى الآن أي معلومات ولم يتم التقدم بطلب رسمي للرسو في جزر الكناري".

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد قالت مساء أمس الثلاثاء إنه تم اتخاذ قرار رسو السفينة في جزر الكناري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ووفقا للقانون الدولي والمبادئ الانسانية.

وكانت سفينة هونديوس قد انطلقت وعلى متنها نحو 150 راكبا من جنوبى الأرجنتين، وترسو الآن في المحيط الأطلسي قبالة الرأس الأخضر على الساحل الغربي لأفريقيا في ظل تفشي فيروس هانتا على متنها .