مسئول بـ حماس: عملية اختيار رئيس الحركة شارفت على الانتهاء

قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، إنّ ما يجري داخل الحركة حاليًا ليس انتخابات داخلية شاملة على مستوى القواعد، بل هو إجراء تنظيمي شوري يهدف إلى سد الشواغر في المواقع القيادية.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، أضاف أبو مرزوق، في تصريحات صحفية، أن من بين هذه المواقع التي تستهدف الحركة سد الشاغر فيها موقع رئيس الحركة، واستكمال ما تبقى من الدورة القيادية الحالية، المتبقي من عمرها عدّة أشهر، ومعروف أن الاسمَين المطروحَين لرئاسة الحركة حاليًا هما خالد مشعل وخليل الحية.

وأوضح أبو مرزوق، أن عملية اختيار رئيس الحركة شارفت على الانتهاء، لافتًا إلى أنه من المتوقع إنجازها خلال شهر مايو الجاري.

وتتجه حركة حماس لانتخاب رئيس مكتبها السياسي بعد استشهاد القائد يحيى السنوار.

وتنحصر الانتخابات الداخلية لحركة حماس بين القياديين البارزين: خليل الحية رئيس الحركة في القطاع، وخالد مشعل رئيس حماس في الخارج.

وقالت مصادر في حركة حماس لوكالة «معا»، إن الانتخابات هي السبيل الوحيد لاختيار رئيس المكتب السياسي، ورغم ذلك هناك مساع لترجيح كفة خالد مشعل، باعتباره يحمل رمزية تاريخية في قيادة حماس الحركة لمدة 20 عاما، ويتمتع بعلاقات واسعة مع جميع الدول وقيادتها وحكامها.

وترى المصادر أن من الخصائص التي تتمتع بها شخصية مشعل، موقفه الحازم في جمع قيادات حركة حماس والحفاظ على الصف الداخلي للحركة.

وترى المصادر أن انتخاب مشعل قد يعطي رسالة اعتدال لعدة جهات عربية ودولية، أكثر من انتخاب الحية.

ويعكس انتخاب مشعل - في حال حدوثه - نقل ثقل حركة حماس من غزة للخارج، ومن يد القيادة العسكرية التي كان لها الكلمة العليا إلى القيادة السياسية التي ستركز البحث عن بر الأمان للمواطن الغزي الذي يبحث عن الاستقرار والإعمار، ويستطيع أن يخفف من أعباء الحرب.

وكانت حركة حماس انتخبت يحيى السنوار، بديلا للشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، ثم تولى مجلس قيادة للحركة بانتظار انتخاب رئيس مكتب سياسي جديد.