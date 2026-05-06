قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن تل أبيب ستنقل وقودًا للطائرات إلى ألمانيا، وذلك في أعقاب الأزمة في مضيق هرمز.

وأشارت في بيان لها، إلى الاتفاق على هذه الخطوة من قبل وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، ووزير الخارجية جدعون ساعر، بناءً على طلب وزارة الطاقة الألمانية.

وبحسب الوزارة، وصل طلب من ألمانيا في الأيام الأخيرة إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، للحصول على مساعدة في وقود الطائرات والغاز الطبيعي.

ولفتت إلى أن «كوهين وجه الجهات المعنية ببذل أقصى جهد من أجل الاستجابة بشكل إيجابي».

وأضافت: «بعد فحص أجراه مدير الوقود في الوزارة، تبيّن وجود فائض في الإنتاج يمكن تصديره. وسيتم بحث إمكانيات التصدير وفقًا لتطور الوضع الأمني الحالي».

وذكرت في ختام بيانها أن «وزارة الطاقة والبنية التحتية ستبحث سبل تقديم المساعدة في مجال الغاز الطبيعي أيضًا».

وألغت شركات طيران حول العالم آلاف الرحلات الجوية خلال شهر مايو الجاري، وقلّصت سعتها التشغيلية، مع بدء تأثير نقص وقود الطائرات، ما يهدد باضطرابات واسعة في خطط السفر العائلية خلال عطلة الصيف.

وأظهرت بيانات شركة «سيريوم» أن نحو 13 ألف رحلة أُلغيت بالفعل خلال مايو، فيما تم خفض ما يقارب مليوني مقعد من جداول الرحلات خلال أسبوعين فقط، وذلك وفق ما نشرته شبكة يورونيوز الأوروبية الثلاثاء.

وانخفض إجمالي عدد المقاعد المتاحة عالميا من 132 مليونا إلى 130 ملايين مقعد خلال النصف الثاني من أبريل، بحسب البيانات.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإلغاءات بشكل كبير على المسافرين، خاصة العائلات التي خططت لقضاء عطلات خارجية في نهاية مايو، خصوصًا في المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا.

ومن بين شركات الطيران الأوروبية التي ألغت رحلات، الخطوط الجوية التركية، ولوفتهانزا، والخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية الملكية الهولندية.

ولم تقتصر الإجراءات على الإلغاءات، إذ خفّضت الشركات أيضا عدد المقاعد بملايين إضافية، واستعانت بطائرات أصغر حجمًا لتقليل استهلاك الوقود، في ظل استمرار أزمة الإمدادات المرتبطة بالتوترات مع إيران.