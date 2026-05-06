صحة غزة: 20 شهيدا ومصابا جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 4 شهداء، و16 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 837 شهيدًا، و2381 إصابة، و769 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و619 شهيدًا، و172 ألفًا و484 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

واستشهد مواطنان فلسطينيان، الأربعاء، متأثران بإصابتهما بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب محمد العطار، متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي قرب تقاطع شارعي الجلاء والعيون، بمدينة غزة قبل يومين.

كما استشهد المواطن خالد محمد سالم جودة، متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق شمال غزة، وفق المصادر ذاتها.

إلى ذلك، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانًا مكثفة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة ذاتها.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج، في حين نفذت عمليات نسف لمنازل سكنية شرقي مدينة غزة.