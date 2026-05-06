أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 3 فلسطينيين وانتشال جثمان رابع خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و619 شهيدا.

وقالت في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة "3 شهداء جدد وانتشال جثمان، و16 مصابا".

ولم توضح ملابسات سقوط الضحايا، فيما تأتي هذه المعطيات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى استشهاد وإصابة مدنيين.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه ارتفعت إلى "837 شهيدا و2381 مصابا"، كما انتُشل 769 جثمانا من بين الركام والشوارع.

وبينت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك إلى "72 ألفا و619 شهيدا، و172 ألفا و484 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.