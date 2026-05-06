الاتحاد الأوروبي يسعى لتسوية سريعة مع واشنطن لتجنب رسوم السيارات

أعرب المفوض الأوروبي لشئون التجارة ماروس سيفكوفيتش، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله بعد مشاورات مع الممثل التجاري الأمريكي جايمسون جرير في محاولة لتفادى الرسوم الأمريكية الأعلى على السيارات والشاحنات.

وقال سيفكوفيتش قبل بدء اجتماع وزراء تجارة دول مجموعة السبع في باريس، إنه يتعين على الجانبين تطبيق اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو الماضي.

وينصب التركيز على تصديق سريع على الاتفاقية في البرلمان الأوروبي. وقال سيفكوفيتش إنه يعول على التقدم السريع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة الماضية عزمه زيادة الرسوم على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة إلى 25%، متهما الكتلة الأوروبية بعدم الالتزام بالاتفاق التجاري الذي يقيد الرسوم الأمريكية بنسبة 15% على معظم الواردات.