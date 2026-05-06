العثور على جثة شخص مقتول في منطقة العامرية غرب الإسكندرية

يُكثّف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية، غرب الإسكندرية، جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شخص يُدعى "ر.ج.م.ال"، 63 عامًا، مصاب بجرح قطعي في محيط الرقبة، وملقى على الطريق في قرية حلب.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بشأن بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رجل بإحدى قرى منطقة العامرية.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي العثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر، مسجّى على الأرض، يرتدي كامل ملابسه، غارق في الدماء، وبه إصابة، وقد فارق الحياة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، فإن ضباط البحث الجنائي يعملون على جمع التحريات، وسماع أقوال شهود العيان، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.