توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، نهارا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، وليلا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الادارية 25 15

6 اكتوبر 24 15

بنها 24 15

دمنهور 22 14

وادى النطرون 23 14

كفر الشيخ 22 14

بلطيم 22 15

المنصورة 23 15

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 22 15

بورسعيد 22 15

الاسماعيلية 26 14

السويس 24 14

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 26 15

نخل 23 11

كاترين 21 06

الطور 27 17

طابا 23 14

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 26 18

الاسكندرية 22 15

العلمين 21 14

مطروح 21 15

السلوم 24 13

سيوة 25 12

رأس غارب 25 17

سفاجا 26 17

مرسى علم 27 18

الشلاتين 29 23

حلايب 24 22

أبو رماد 29 22

مرسى حميرة 29 21

أبرق 31 22

جبل علبة 31 22

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 13

بني سويف 25 13

المنيا 26 13

أسيوط 27 14

سوهاج 28 16

قنا 32 17

الأقصر 31 18

أسوان 32 19

الوادى الجديد 29 17

أبوسمبل 32 18