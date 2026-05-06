 ترامب يعلن تعليق عملية «مشروع الحرية» في مضيق هرمز - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2026 3:46 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 3:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 3:03 ص

  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية "مشروع الحرية" الخاصة بحركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة قصيرة من الزمن.

وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (فجر الأربعاء بتوقيت جرينتش) إنه "بناء على طلب باكستان ودول أخرى والنجاح العسكري الهائل الذي حققناه خلال الحملة ضد دولة إيران، بالإضافة إلى حقيقة إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، اتفقنا بشكل متبادل على أنه بينما سيظل الحصار ساري المفعول بالكامل، سيتم تعليق /مشروع الحرية/ لفترة قصيرة من الزمن لمعرفة ما إذا كان بالإمكان وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق أم لا".


