تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية بعد وقت قليل من بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، وجاءت كالتالي:

بدأ البنك المركزي تعاملات اليوم عند مستوى 53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول، عند مستوى 53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، مساويًا لختام تعاملات أمس.

بينما هبط الدولار في البنك التجاري الدولي -الأكبر في القطاع الخاص- بمقدار قرشين، ليصل إلى 53.65 جنيه للشراء، و53.75 جنيه للبيع، في مقابل 53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.

واستقرت العملة الأمريكية عند 53.65 جنيه للشراء، و53.75 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

كما حافظ الدولار على مستواه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في بنك اسكندرية ارتفاعًا طفيفًا قدره قرش واحد، ليصل إلى 53.67 جنيه للشراء، و 53.77 جنيه للبيع، مقارنة مع 53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنك المصري الخليجي عند 53.85 جنيه للشراء، و53.95 جنيه للبيع.