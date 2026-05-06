بعثة الزمالك تغادر إلى الجزائر استعدادًا لنهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، صباح اليوم الأربعاء، مطار القاهرة متجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل على ملعب ستاد 5 يوليو 1962، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق التتويج باللقب القاري.

ويرأس بعثة الزمالك المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، في ظل سعي الإدارة لتوفير كافة الأجواء المناسبة للفريق قبل المواجهة الحاسمة.

قائمة الزمالك للمباراة

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل لقاء الإياب، لتعزيز فرصه في حصد لقب الكونفدرالية وإضافة بطولة قارية جديدة إلى خزائنه.