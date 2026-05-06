إسرائيل: استهدفنا 25 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زعم أنها استهدفت 25 هدفا تابعا لحزب الله اللبناني.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن سلاح الجو نفذ، أمس الثلاثاء، هجمات جوية بإسناد من قوات اللواء 226، استهدفت مواقع زعم إنها تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل حزب الله، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

مشيرا إلى أن الغارات نُفذت أثناء وجود عناصر من الحزب داخل تلك المواقع أثناء تنفيذهم هجمات.

وأضاف البيان أن الضربات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحزب، وشملت استهداف مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية وبنى تحتية أخرى.

وفي سياق متصل، أشار جيش الاحتلال إلى أن سلاح الجو اعترض خلال الليل هدفا جويا مشبوها في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان، لافتا إلى أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف آخر قبل أن ينقطع الاتصال به، دون تفعيل صفارات الإنذار وفق الإجراءات المعتمدة.

كما أفاد بأن حزب الله أطلق، خلال الساعات الأخيرة، صواريخ وطائرات بدون طيار (درونز) مفخخة وقذائف هاون سقطت قرب مواقع القوات الإسرائيلية، مؤكدا عدم تسجيل إصابات في صفوف جنوده.