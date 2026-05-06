إيران تنفي وقوع أضرار أو انفجارات عقب اعتراض طائرات درون قرب قشم

نفت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، وقوع أي أضرار أو انفجارات عقب اعتراض طائرات بدون طيار قرب جزيرة قشم الواقعة جنوب البلاد.

ونقلت شبكة "أخبار الطلاب" الإيرانية عن مسئولين محليين في محافظة هرمزجان، أن دويًا قويًا سُمع في الجزيرة نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لطائرات بدون طيار صغيرة وطائرات استطلاع.

وأكدت السلطات أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي اصطدامات أو خسائر مادية أو بشرية.

وتشهد إيران خلال الأسابيع الأخيرة تكرار عمليات اعتراض الطائرات بدون طيار، خصوصًا فوق العاصمة طهران، رغم سريان وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه سيعلّق العملية العسكرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يوم واحد فقط من انطلاقها، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "بناء على طلب باكستان ودول أخرى، والنجاح العسكري الهائل الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، إضافة إلى حقيقة إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، فقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه، بينما سيبقى الحصار ساريا بالكامل ونافذا، سيتم تعليق مشروع الحرية (حركة السفن عبر مضيق هرمز) لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان يمكن استكمال الاتفاق وتوقيعه أم لا".



