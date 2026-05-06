قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الشارع الرئيسي جنوبي بيت لحم

أصيب ثلاثة فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين ، مساء يوم الثلاثاء، في بلدة "مسافر يطا "، جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين وناشطة أجنبية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا واعتدوا بالضرب على الأهالي في منطقة "رجوم اعلي"، ما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص، منهم طفل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطنيان وناشطة أجنبية.

وهاجم مستوطنون رعاة الاغنام في منطقة "رجوم اعلي"، وحاولوا سرقة قطيع ماشية، كما هاجموا المواطنين في منطقة "خلة عميرة"، و"أم القبور" واعتدوا عليهم، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال إطلاق الاحتلال الغاز السام صوب المواطنين ومساكنهم.

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الشارع الرئيسي في بلدة "الخضر"، جنوبي بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية الطريق الرئيسي الموصل بين منطقتي البوابة والبلدة القديمة تحديدا في منطقة التل.

وأضافت أن ذلك سيعيق تنقل المواطنين في البلدة القديمة ووصولهم إلى مجمع المدارس، وإلى الريف الغربي الذي يعتبر المدخل الوحيد لبلدتي بتير ونحالين وقريتي حوسان ووادي فوكين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال وخلال الإغلاق أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين والمركبات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس بلدي "تقوع" تيسير أبومفرح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت في عدة مناطق، وسط استفزاز المواطنين، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات.