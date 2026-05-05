صحة النواب ترفع توصيات عاجلة: 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة وتعزيز منظومة الإسعاف

وجهت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، عددًا من التوصيات بشأن موازنة القطاع الصحي للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أن كفاءة الإنفاق وحوكمة الموارد تمثلان المعيار الأساسي لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

وشدد رئيس اللجنة، خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، على أن الموازنة الجديدة تركز بصورة مباشرة على تطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات الطوارئ، ودعم الكوادر الطبية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وجاءت توصيات اللجنة لتعكس عددًا من الأولويات العاجلة، أبرزها:

• دعم منظومة العلاج: طالبت اللجنة وزارة المالية المصرية بضخ 15 مليار جنيه لدعم بند العلاج على نفقة الدولة، مع ضرورة مراجعة أكواد وأسعار الخدمات الطبية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في أسعار الصرف.

• المبادرات الرئاسية: أوصت اللجنة بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة الرئاسية لرعاية الأطفال مرضى السكري، بهدف توفير أجهزة قياس السكر «دون وخز».

• تطوير الإسعاف: أوصت اللجنة بتعزيز موازنة هيئة الإسعاف المصرية لتمويل شراء 1000 سيارة إسعاف جديدة، لرفع كفاءة الاستجابة للطوارئ في مختلف المحافظات.

• المعاهد التعليمية: طالبت اللجنة بدعم الباب الثاني لـالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بمبلغ 2 مليار جنيه، لضمان استمرارية التطوير البحثي والخدمي.

• التأمين الصحي: شددت اللجنة على ضرورة زيادة الموارد المخصصة لـالهيئة العامة للتأمين الصحي، بهدف توسيع مظلة الحماية الطبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف باشا أن اللجنة تضع الحوكمة والرقابة كشرط أساسي لضمان عدم ازدواجية الإنفاق، داعيًا جميع الجهات التابعة للوزارة إلى تقديم مؤشرات أداء دقيقة توضح جدوى الإنفاق مقارنة بالعام المالي السابق.

وقال: «هدفنا أن يلمس المواطن أثر كل مليم يتم إنفاقه في قطاع الصحة على أرض الواقع».