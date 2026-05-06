ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن " الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 5 مايو بلغت 2702 شهيداً و 8311 جريحا".

وذكرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي للوضع الرّاهن بسبب توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، أنّ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء حتى يوم أمس االإثنين "وصل إلى 124الفا و231 نازحا ً، فيما بلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الأيواء 32ألفا و 531 عائلة. كما بلغ عدد الأعمال العدائية 11ألفا و876 "

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، واستمرت قواتها بالقيام بعمليات تجريف وتفجير، وشنّ غارات بشكل شبه يومي في جنوب لبنان. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الماضي، استمرت القوات الإسرائيلية بالقيام بعمليات التجريف والتفجير وشنّ الغارات في جنوب لبنان.