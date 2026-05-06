بيراميدز يهاجم حكام مباراة سيراميكا: هناك توجه ضد النادي

شن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز هجوما عنيفا على طاقم حكام مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري بقيادة الحكم محمود بسيوني بعد الأخطاء الفادحة والتي تسببت في خسارة الفريق لنقطتين في صراع المنافسة على لقب الدوري

أوضح هاني سعيد أن الحكم تغاضى عن ركلة جزاء واضحة لصالح بيراميدز بعد ضرب مصطفى زيكو داخل منطقة الجزاء ورغم مطالبة حكام الفار للحكم بالعودة ومراجعة اللعبة إلا أنه رفض مشاهدتها وقرر من تلقاء نفسه أنها لا ترتقي إلى ركلة جزاء

كذلك أوضح هاني سعيد أن هدف بيراميدز الثاني الملغي والذي سجله أحمد سامي به شكوك كبيرة في صحة قرار طاقم التحكيم، لأن الخطوط المرسومة من جانب حكام الفيديو حتى تؤكد أنها هدف صحيح عكس قرارهم، واللعبة في الإعادة التليفزيونية لا يجوز حسابها تسلل وهو ما حرم بيراميدز من انتصار كبير، وبيراميدز لم يقوم بالاعتراض من أجل الاعتراض ولكن من أجل عدم تضييع حقه وجهد موسم كامل .. والتزم الجميع بقرار الطاقم بإلغاء هدف للنادي عن طريق مهاجمه فيستون مايلي لوقوعه في التسلل ولم نعترض مطلقا

أوضح هاني سعيد أن الحكم احتسب هدف سيراميكا في المباراة من خطأ واضح من لاعب سيراميكا بعد ضرب مهند لاشين بالكوع في الوجه ولم يقم حكم الفار بمراجعة اللعبة والكرة كانت أمام الحكم المساعد الذي لم يشر لأي شيء رغم وضوحها

أشار المدير الرياضي إلى أنه يتعجب من تعيين طاقم حكام فيديو غير معروف في مباراة حاسمة في الدوري وأنهى هاني سعيد تصريحاته بالتشديد على نفس السؤال.. لماذا عدم مراجعة أي لعبة بها شكوك لصالح بيراميدز في كل المباريات الأخيرة؟!!، وهل هناك توجه ضد النادي من الحكام بعدم مراجعة الفار في مباريات بيراميدز إلا لصالح منافسيه؟!! ومن سيعوض النادي عن حرمانه من نقاط كانت كفيلة بتتويجه بلقب الدوري؟!!!