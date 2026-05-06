ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة ترويج وبيع أدوات تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب

ألقت مباحث الآداب القبض على شخص بتهمة ترويج وبيع الأدوات المستخدمة فى الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بترويج وبيع الأدوات المستخدمة فى الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى.

وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته (مجموعة من الأدوات والأجهزة المختلفة المستخدمة فى الأعمال المنافية للآداب - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.