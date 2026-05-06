وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة البارالمبية المصرية والمجرية

شهد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة البارالمبية المصرية ونظيرتها المجرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الرياضة البارالمبية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب من خلال تنظيم ورش عمل للمدربين والحكام والمصنفين، إلى جانب تبادل الخبرات في تنظيم المسابقات والمعسكرات التدريبية، فضلًا عن دعم التعاون الدولي بما يسهم في تطوير منظومة الرياضة البارالمبية ورفع كفاءة العناصر الفنية والإدارية في كلا البلدين.

وأكد جوهر نبيل أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي في مجال الرياضة البارالمبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم تبادل الخبرات مع الدول الصديقة، بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية، وتعزيز فرص إعداد أبطال قادرين على تحقيق إنجازات متميزة على الساحة الدولية.

حضر مراسم التوقيع من الجانب المجري ريتا فيكتوريا هيرنتشار، سفير دولة المجر بجمهورية مصر العربية، وكسينيا سيبوس نائب سفير دولة المجر، ولازلو سابو رئيس اللجنة البارالمبية المجربة، فيما شارك من الجانب المصري حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، وقيادات الوزارة.