ويتكوف يلتقي مسؤول الأمن القومي الأوكراني في ميامي لبحث التطورات الميدانية

من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما أفادت به مصادر في البيت الأبيض لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، على أن تعقد المحادثات في ميامي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل توقيت الاجتماع أو جدول أعماله. كما لم يؤكد مسؤولون أوكرانيون الزيارة على الفور، مكتفين بالقول إن عمروف لم يتمكن من حضور جلسة استماع برلمانية في كييف بسبب سفره إلى الخارج.



وفي أواخر أبريل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة مرتبطة باحتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو ، الذي يخلد هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية لاحقا عن وقف إطلاق نار لمدة يومين يبدأ يوم الجمعة. وردت كييف باقتراح وقف الأعمال القتالية في وقت أبكر، اعتبارا من 6 مايو ، لكن موسكو لم ترد حتى الآن على هذا العرض.