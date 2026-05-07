كوريا الشمالية تقول إنها غير ملزمة بأي معاهدة لعدم انتشار الأسلحة النووية

أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن البلاد غير ملزمة بأي معاهدة ​تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وسط مواصلة تصديها للضغوط ‌والعقوبات الدولية التي تهدف لتفكيك برنامجها النووي.

ونقلت الوكالة عن كيم سونج الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة القول في ​بيان إن الولايات المتحدة وبعض الدول "تفسد الأجواء" في ​مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي ⁠الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بإثارة قضية الأسلحة ​النووية الكورية الشمالية.



وأضاف أن موقف كوريا الشمالية كدولة لديها ​أسلحة نووية "لا يتغير وفقا للتصريحات الرنانة أو الرغبة أحادية الجانب لأطراف خارجية".

وقال كيم "أندد وأرفض بأشد العبارات الأعمال اللصوصية والمخزية التي تقوم بها ​دول بعينها من بينها الولايات المتحدة معترضة على ​حق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الواقعي والعادل في امتلاك أسلحة نووية".

وصادقت ‌كوريا ⁠الشمالية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1985، قبل أن تعلن انسحابها منها نهائيا عام 2003 بعد خلاف مع الولايات المتحدة. ولا تزال شرعية هذا الانسحاب مثار ​جدل.

وعقد الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب ⁠والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمتين عامي 2018 و2019، قبل أن تنهار ​المفاوضات بشأن ترسانة بيونجيانج النووية.

وأشار الزعيم الكوري الشمالي ​العام ⁠الماضي إلى استعداده للقاء ترامب مجددا إذا تراجعت الولايات المتحدة عن مطالبها بالتخلي عن الأسلحة النووية.

وأقامت كوريا الشمالية منشآت ⁠نووية ​في جميع أنحاء الدولة المعزولة، ​ويقدّر بعض المحللين أنها ربما أنتجت ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع ​ما يصل إلى 90 رأسا نوويا.