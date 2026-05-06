موسكو و واشنطن تبحثان الوضع الدولى والعلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الثلاثاء، هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الوضع الدولي الحالي والعلاقات بين موسكو وواشنطن، بالإضافة إلى جدول اللقاءات الثنائية المستقبلية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، أن الوزيران "تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشؤون الدولية والعلاقات الروسية الأمريكية، وناقشا جدول الاتصالات الثنائية".

وقال البيان "اتسمت المحادثة بالبناء والمهنية".

وفي 29 أبريل الماضي، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب تطورات الوضع في أوكرانيا وإيران ومنطقة الخليج.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب، إن المحادثة استمرت لأكثر من ساعة ونصف، "وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".