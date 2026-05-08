براندت يخوض مباراته الأخيرة مع دورتموند

يخوض جوليان براندت لاعب خط الوسط المهاجم بصفوف فريق بوروسيا دورتموند مباراته الأخيرة على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وذلك قبل الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وسبق أن أعلن النادي رحيل نجمه صاحب الـ 30 عاما عن صفوف الفريق بعد 7 سنوات أمضاها بين صفوفه.

وكتب دورتموند عبر حسابه على "إكس"، مُظهرا القميص رقم 10 المميز لـ براندت: "يظهر هنا للمرة الأخيرة".

ويتملك براندت مسيرة مميزة مع دورتموند خاض خلالها 305 مباريات قبل مواجهة آينتراخت فرانكوفرت اليوم في البوندسليجا.

وسجل لاعب الوسط المهاجم 57 هدفا، وصنع 70 هدفا فيما يقرب من 20 ألف دقيقة لعب.

وسبق أن مثل براندت ناديي باير ليفركوزن وفولفسبورج.

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال لأندية أخرى عقب الرحيل المنتظر عن دورتموند من بينها أتلتيكو مدريد الإسباني.