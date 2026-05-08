تلقى منتخب الأرجنتين دفعة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع الإيقاف عن المدافع المخضرم نيكولاس أوتامندي، ليصبح متاحًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية أمام الجزائر يوم 17 يونيو في كانساس سيتي.

وكان مدافع بنفيكا قد تعرض للطرد خلال مواجهة الإكوادور يوم 10 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، ما ترتب عليه إيقافه لمباراة واحدة كان من المفترض أن ينفذها أمام المنتخب الجزائري.

لكن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تقدم باستئناف إلى الاتحاد الدولي، مطالبًا بإلغاء العقوبة، وهو الطلب الذي وافق عليه «فيفا»، حسبما ذكرت شبكة "آر إم سي" الفرنسية.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن المرحلة النهائية من كأس العالم تمثل «أكبر حدث في كرة القدم الدولية للرجال»، وأن ضمان مشاركة المنتخبات بأفضل عناصرها، مع الحفاظ على النزاهة الانضباطية، يعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على جودة البطولة وعدالتها وقيمتها العالمية.

ولم يكن أوتامندي الحالة الوحيدة، إذ قرر «فيفا» أيضًا رفع الإيقاف عن لاعب وسط الإكوادور مويسيس كايسيدو، الذي سيكون متاحًا لمواجهة كوت ديفوار يوم 15 يونيو في فيلادلفيا، إضافة إلى مدافع قطر طارق سلمان، الذي أصبح بإمكانه المشاركة أمام سويسرا يوم 13 يونيو.