القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 57 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار موانئ إيران

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، مشاهد للمدمرات "يو إس إس تروكستون" (DDG 103)، و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" (DDG 115)، و"يو إس إس ماسون" (DDG 87) أثناء عملياتها في الشرق الأوسط.

وأضافت القيادة عبر حسابها على منصة إكس: «تبحر المدمرات الثلاث حاليًا في بحر العرب لدعم الحصار المفروض على إيران».

وتابعت: «حتى اليوم، قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتحويل مسار 57 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن أخرى لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها».

ويتواصل الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل، فيما خلص تقييم سري لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، قُدِّم لصناع القرار في الإدارة هذا الأسبوع، إلى أن إيران قادرة على الصمود في وجه الحصار لمدة 3 إلى 4 أشهر قبل أن تبدأ مواجهة ضغوط اقتصادية أشد، وفق ما أفاد 4 أشخاص مطلعين على الوثيقة.

كما خلص التقييم إلى أن طهران لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة في مجال الصواريخ الباليستية رغم أسابيع من القصف الأميركي والإسرائيلي المكثف.

وقال أحد المصادر الأربعة إن طهران بدأت بتخزين جزء من نفطها على متن ناقلات كانت ستبقى فارغة بسبب الحصار، كما خفضت معدلات التدفق في حقول النفط لضمان استمرار صلاحية الآبار.