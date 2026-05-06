أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم تشهد إثارة كبيرة، مشيرًا إلى أن الصراع على اللقب سيستمر حتى الجولة الأخيرة.

وأوضح جاد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يمتلك أفضل العناصر على مستوى الكرة المصرية، قائلاً إن الفريق كان قريبًا من حسم اللقب مبكرًا حال ظهوره بنفس المستوى الحالي قبل عدة جولات.

وأضاف: «لو قدم لاعبو الأهلي الأداء الحالي قبل 4 مباريات، لحُسم الدوري لصالحهم، خاصة في ظل الفارق الواضح في الإمكانيات مقارنة بالمنافسين مثل الزمالك وبيراميدز».

وشدد على أن حسين الشحات يعد أفضل جناح داخل صفوف الأهلي حاليًا، موضحًا: «الشحات هو الأفضل في مركزه، ويأتي بعده أي لاعب آخر».

وفي سياق متصل، انتقد جاد الله المدير الفني الدنماركي ييس توروب، معتبرًا أنه لا يرتقي لمستوى الفريق، رغم امتلاك الأهلي قائمة قوية هي الأفضل محليًا.

وعن توقعاته للجولة الحاسمة، أشار إلى صعوبة مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن تكرار أداء الزمالك أمام سموحة قد يكلفه خسارة المباراة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز مرشح للفوز على سموحة والوصول إلى النقطة 54، بينما توقع فوز الأهلي على المصري البورسعيدي ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، ما يزيد من سخونة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.