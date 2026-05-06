شركة شحن فرنسية تؤكد استهداف سفينة لها في مضيق هرمز أمس

قالت مجموعة الشحن الفرنسية «سي.إم.إيه سي.جي.إم»، ‌اليوم الأربعاء، إن سفينتها «سان أنطونيو» تعرضت لهجوم في أثناء عبورها مضيق ⁠هرمز، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالسفينة.

وأوضحت الشركة أنه تم إجلاء أفراد الطاقم ‌المصابين ⁠جراء الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء، وأنهم يتلقون الرعاية الطبية ⁠اللازمة.

وأضافت الشركة في بيان لها، نقلته وكالة «رويترز»: «تتابع سي.إم.إيه سي.جي.إم ⁠الوضع عن كثب، وهي ⁠على أهبة الاستعداد التام لدعم الطاقم».

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة ‌عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن ⁠سفينة شحن أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مضيفة أن الآثار ‌البيئية ⁠الناجمة عن الحادث غير معروفة.

ودعت الهيئة جميع السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر وإبلاغها فورا عن أي أنشطة مشبوهة، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد مصدر الهجوم.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية، أن إيران أنشأت آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر مضيق ⁠هرمز.

وحذرت إيران البحرية الأمريكية، مطالبة إياها بالبقاء خارج المضيق، وقالت إن السفن التجارية ستحتاج إلى تنسيق ‌أي ⁠عبور مع الجيش الإيراني.

وتأتي هذه التطورات في ظل هدنة وصفت بالهشة، وتصاعد التحذيرات الدولية من تصعيد عسكري في المنطقة مع تزايد الدعوات إلى مواصلة دعم جهود الوساطة.

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار روبيو إلى أن «مشروع القرار يطالب إيران بوقف زرع الألغام والهجمات وتحصيل الرسوم في المضيق».