انطلقت صباح اليوم أولى قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وهو المشروع الذي سيعمل يوميا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساء يوميا.

وتضم هذه المرحلة 16 محطة هي، "المشير طنطاوي - وان ناينتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي – مسجد مصر – مدينة العدالة".

وتتجه الوزارة لإتاحة استخدام مونوريل شرق النيل مجانا بالكامل للركاب لمدة 3 أيام متتالية، بدءا من يوم الافتتاح وهو بعد اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن عدد محطات المرحلة الأولى يبلغ 16 محطة تم تصميمها بصورة حضارية وتزويدها بوسائل راحة الركاب، وتشتمل كل محطة على "2 سلم ثابت – 4 سلم متحرك – 2 مصعد" من خارج المحطة، و "4 سلم ثابت – 4 سلم متحرك – 2 مصعد" من داخل المحطة، وتم تنفيذ مسارات محددة لذوي الهمم بصالات التذاكر وعلى الأرصفة بجميع المحطات، كما تحقق هذه المرحلة تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف "LRT" عبر محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.