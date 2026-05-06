راحة سلبية في الأهلي بعد ثلاثية إنبي

قرر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، إيقاف التدريبات ومنح اللاعبين فترة راحة سلبية ، عقب الانتهاء من مواجهة إنبي في الجولة السادسة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على إنبي بثلاثية دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الترتيب بـ50 نقطة خلف الزمالك المتصدر بـ53 نقطة وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الجهاز الفني لاستعادة التوازن البدني والذهني للاعبين، بعد سلسلة من المواجهات المتلاحقة، تمهيدًا لبدء الاستعدادات للمباراة الختامية أمام المصري البورسعيدي، والتي تمثل المحطة الأخيرة في مشوار الفريق هذا الموسم.

وكان الأهلي قد اضطر لمواصلة تدريباته دون توقف عقب انتصاره في مواجهة القمة أمام نادي الزمالك، بسبب تقارب مواعيد المباريات، وهو ما دفع الجهاز الفني لتأجيل منح الراحة إلى ما بعد لقاء إنبي.

ويسعى توروب من خلال هذه الخطوة إلى تجهيز لاعبيه بأفضل صورة ممكنة قبل خوض اللقاء الحاسم، في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة.