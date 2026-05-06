الأربعاء 6 مايو 2026 10:39 ص القاهرة
6 مايو 2026.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات

ولاء رزق
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 10:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 10:33 ص

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، بعد بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 6 مايو 2026.

وتقدم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، بمقدار 0.92%، مسجلًا 53040.28 نقطة.

كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 20141.59 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.63% ليصل إلى مستوى 14489.23 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 10.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.704 تريليون جنيه.


