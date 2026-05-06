استشهاد 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان

استشهد 4 أشخاص اليوم الأربعاء في قصف جوي إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم، "سقط شهيدان في غارة معادية استهدفت منزل رئيس المجلس البلدي في بلدة زلايا في البقاع الغربي" بشرق لبنان، مشيرة إلى أن عملية رفع الانقاض لا تزال مستمرة.

ولفتت إلى أن "مسيّرات معادية أغارت على 4 دفعات صباحا على بلدة ميفدون، التي تقع ضمن محافظةالنبطية في جنوب لبنان، ما أدى الى سقوط شهيدين، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة".

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على دفعتين على وادي النهر بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، كما استهدف الطيران المسيّر فجرا، مسعفي "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة ديركيفا، ما أدى الى سقوط 3 جرحى، نقلتهم فرق من إسعاف "الرسالة" الى مستشفيات المنطقة.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا، على بلدتي برعشيت وقلاويه، ما أدى الى أضرار جسيمة في مدرسة برج قلاويه الرسمية.

وكما جرى تسجيل حركة نزوح بعد إنذار للجيش الإسرائيلي ووجهه إلى 12 بلدة جنوبية لبنانية منها كوثرية السيّاد والغسانية وأنصارية ومزرعة الداودية .

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.