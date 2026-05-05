رئيسة البنك المركزي الأوروبي تدعو إلى التحول للطاقة المتجددة في ظل ارتفاع الأسعار

دعت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، القارة الأوروبية إلى التحول نحو الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي عن المناخ والطبيعة والسياسة النقدية بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وقالت لاجارد: "أوروبا تستورد حوالي 60% من احتياجاتها من الطاقة، وتقريبا كل احتياجاتها من الوقود الأحفوري. وارتفاع أسعار الطاقة اليوم يذكرنا بتكلفة هذا الاعتماد" على الطاقة المستوردة.

وأضافت: "مصادر الطاقة البديلة توفر مسارا أوضح لتقليل المفاضلة بين أهدف سياسة أمن الطاقة والاستدامة والتكلفة المحتملة".

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن تحليل البنك للأزمة الحالية أظهر أن الدول التي تولد كميات أكبر من الكهرباء من مصادر وقود غير أحفوري مثل إسبانيا والبرتغال كانت في موقف أفضل للتعامل مع أزمة أسعار الوقود الحالية.

وأشارت لاجارد، إلى التكاليف الناجمة عن تغير المناخ، وأن أي تعثر الإنتاج الزراعي نتيجة أي حدث مناخي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت: "على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن موجة الحر التي شهدها الصيف الماضي رفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة في منطقة اليورو بمقدار 0.7 نقطة مئوية بعد مرور عام"، مضيفة أن أحداثا من هذا القبيل قد تؤثر سلبا على الإنتاج، وربما بشكل أكثر استدامة مما كان يعتقد سابقا.