النمسا: احتجاز مشتبه به في تسميم طعام الأطفال لمدة 14 يوما

قال ممثلو الادعاء في مدينة آيزنشتات النمساوية، اليوم الثلاثاء، إنه تم احتجاز مشتبه به في قضية ابتزاز تتعلق بوضع سم في عبوات طعام أطفال من إنتاج شركة "هيب".

ووافق قاض على قضية الادعاء أنه هناك شك قوي في أن الرجل مذنب، مع خطر الإخفاء أو فرار المشتبه به (39 عاما) من العدالة، حسبما قالت متحدثة باسم القاضي.

وجرى اعتقال المشتبه به في نهاية الأسبوع وسيظل قيد الاحتجاز لمدة 14 يوما بشكل مبدئي، وسيتم بعدها إعادة تقييم قضيته.

ووفقا لمحامي الرجل، فهو موظف سابق في شركة "هيب" في النمسا.

وتم اتهام الرجل بوضع سم فئران في عدد من عبوات طعام الأطفال الذي تنتجه شركة "هيب" في محاولة للابتزاز.

وتجري التحقيقات، في محاولة إلحاق أذى جسدي خطير ومحاولة الابتزاز.

وينفى المشتبه به الاتهامات، وجرى العثور على العبوات التي يعتقد أنها تلوثت في كل من النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.