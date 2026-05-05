ولاية بنسلفانيا تقاضي شركة ذكاء اصطناعي بسبب تطبيقات المحادثة الآلية

أقامت ولاية بنسلفانيا الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة ذكاء اصطناعي مطورة لتطبيقات محادثة آلية بتهمة انتحال هذه التطبيقات صفة الطبيب وخداع مستخدميها وجعلهم يعتقدون أنهم يحصلون على النصيحة من أطباء حاصلين على رخصة مزاولة المهنة.

تطالب الدعوى التي أقيمت يوم الجمعة محكمة الكومنولث بإلزام شركة كاركتر تكنولوجيز المطورة لتطبيق محادثة كاركتر أيه.آي بوقف التطبيق عن "ممارسة الطب والجراحة بشكل غير قانوني".

ووصفت إدارة حاكم الولاية جوش شابيرو، هذه الخطوة بأنها "إجراء غير مسبوق" من قبل حاكم ولاية لإنفاذ القانون.

وتأتي الخطوة في ظل ضغوط متزايدة من الولايات على شركات التكنولوجيا لكبح جماح تواصل تطبيقات المحادثة الآلية مع الأطفال.

وفي هذا السياق أقام ولاية كنتاكي دعوى في يناير ضد شركة كاركتر تكنولوجيز أيضا.

وتقول الدعوى القضائية لولاية بنسلفانيا إن أحد المحققين من إدارة تراخيص المهنيين أنشأ حسابا على تطبيق كاركتر أيه.آي وبحث عن كلمة "طب نفسي"، فوجد عددا كبيرا من الشخصيات، منها شخصية تقدم نفسها على أنها "طبيبة نفسية" مرخص لها بممارسة الطب النفسي في بنسلفانيا، ومدعية قدرتها "كطبيبة" على تقييم حالة هذا المحقق الذي كان يخفي هويته.

وقال حاكم الولاية، جوش شابيرو، في بيان: "يستحق سكان بنسلفانيا معرفة من - أو ما - يتعاملون معه عبر الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بصحتهم. لن نسمح للشركات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تضلل الناس وتوهمهم بأنهم يتلقون نصائح من متخصص مرخص له".

ومن ناحيتها، امتنعت الشركة المطورة للتطبيق عن التعليق على الدعوى القضائية، في حين أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تعطي أولوية قصوى لتطوير منتجات مسئولة ولضمان سلامة مستخدميها.

وأضافت أنها تنشر باستمرار بيانات إخلاء مسؤولية لإبلاغ المستخدمين بأن الشخصيات الموجودة على منصتها الإلكترونية ليست حقيقة، وأنه يجب التعامل مع ما تقوله هذه الشخصيات على أنه غير حقيقي.