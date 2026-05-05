 رئيس الوزراء الباكستاني يدين بشدة الهجمات الصاروخية على الإمارات - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 مايو 2026 11:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الباكستاني يدين بشدة الهجمات الصاروخية على الإمارات

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 11:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 11:21 م

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بشدة اليوم الثلاثاء، الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة الماضية.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أعرب رئيس الوزراء عن تضامنه الكامل مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف: "باكستان تقف بحزم مع إخواننا وأخواتنا الإماراتيين ومع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الوقت العصيب"، وفقا لوكالة اسوشيتد برس باكستان.

وأشار رئيس الوزراء قائلا: "من الضروري للغاية الإبقاء على وقف إطلاق النار واحترامه، لإفساح المجال الدبلوماسي اللازم للحوار المؤدي إلى سلام واستقرار دائمين في المنطقة".

يشار إلى أن باكستان استضافت كوسيط جولة محادثات بين إيران والولايات المتحدة مطلع الشهر الماضي ولكن الجولة فشلت بسبب الخلاف على البرنامج النووي الإيراني من بين قضايا أخرى.

وبذلت إسلام آباد محاولات لإجراء جولة ثانية غير أن جهودها لم تكلل بالنجاح وعقب ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على موانئ إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك