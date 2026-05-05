رئيس الوزراء الباكستاني يدين بشدة الهجمات الصاروخية على الإمارات

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بشدة اليوم الثلاثاء، الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة الماضية.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أعرب رئيس الوزراء عن تضامنه الكامل مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف: "باكستان تقف بحزم مع إخواننا وأخواتنا الإماراتيين ومع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الوقت العصيب"، وفقا لوكالة اسوشيتد برس باكستان.

وأشار رئيس الوزراء قائلا: "من الضروري للغاية الإبقاء على وقف إطلاق النار واحترامه، لإفساح المجال الدبلوماسي اللازم للحوار المؤدي إلى سلام واستقرار دائمين في المنطقة".

يشار إلى أن باكستان استضافت كوسيط جولة محادثات بين إيران والولايات المتحدة مطلع الشهر الماضي ولكن الجولة فشلت بسبب الخلاف على البرنامج النووي الإيراني من بين قضايا أخرى.

وبذلت إسلام آباد محاولات لإجراء جولة ثانية غير أن جهودها لم تكلل بالنجاح وعقب ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على موانئ إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.