إندونيسيا تسجل نموا اقتصاديا يتصدر مجموعة العشرين في الربع الأول من 2026

صرح الوزير الإندونيسي المنسق للشئون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو، بأن النمو الاقتصادي في بلاده، الذي بلغ 5.61% في الربع الأول من عام 2026، كان الأعلى بين دول مجموعة العشرين التي أعلنت عن أدائها، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وقال إيرلانجا، خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا اليوم: "النمو البالغ 5.61% لدينا يتجاوز نمو عدة دول من مجموعة العشرين".

وأضاف: "من بين الدول التي أعلنت بياناتها، بما في ذلك الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية و السعودية والولايات المتحدة، نحن الأعلى (من حيث النمو)".

ولم تعلن الهند بعد بياناتها، رغم التوقعات بأن تتصدر بنسبة نمو تتجاوز 6% وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، ولذلك لم يتم إدراجها ضمن المقارنة.

وأوضح إيرلانجا، أن نمو الربع الأول يظهر أن الاقتصاد الإندونيسي يواصل أداءه الجيد وسط ديناميكيات عالمية لا تزال تبحث عن توازن جديد.

وأشار إلى أن هذا النمو جاء مدفوعا بعدة سياسات نفذتها الحكومة، لا سيما للحفاظ على زخم الاستهلاك خلال عطلة عيد الفطر.